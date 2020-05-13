رياضة | توقف الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر توقف الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي متمسكان بإبرام صفقة تبادلية بينهما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يسعى للحصول على خدمات البوسني ميراليم بيانيتش في الوقت الذي يتمنى فيه يوفنتوس الفوز بخدمات البرازيلي آرثر ميلو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس لا يمانع على الإطلاق رحيل بيانيتش إلى برشلونة كما أن البلوجرانا منحه الإذن من أجل بالتفاوض مع آرثر ميلو لكن المشكلة تكمن في عدم رغبة النجم البرازيلي في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن آرثر كشف في بيان رسمي له تمسكه بالاستمرار مع برشلونة وأعلن عن عدم رغبته في الرحيل عن قلعة الكامب نو مشيرًا إلى أنه لم يقدم شيئا مع البلوجرانا حتى الآن.