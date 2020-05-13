رياضة | الأهلي يحدد قيمة بيع أزارو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد قيمة بيع أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر النادي الأهلي منذ فترة على بيع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي في الصيف القادم بناءا على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وأكد مسئولو الأهلي أنهم لن يقبلوا ببيع أزارو في الصيف القادم بمبلغ أقل من ٣ مليون دولار.

ويملك ازارو العديد من العروض لضمه في الصيف القادم سواء من نادي الاتفاق أو من أحد أندية الدوري البلجيكي.

وسيبدأ وليد أزارو في دراسة العروض المقدمة له في الفترة القادمة ليختار أفضل نادي له في نهاية الموسم الجاري.