رياضة | حقيقة مفاوضات بيراميدز مع نجم دفاع الفراعنة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات بيراميدز مع نجم دفاع الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى وجود رغبة لدى نادي بيراميدز في التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونفى بيراميدز عن وجود أي مفاوضات من النادي لضم باهر المحمدي وأن اللاعب ليس على طاولة النادي في الصيف القادم.

وشهدت الفترة الأخيرة منافسة قوية بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك للتعاقد مع باهر المحمدي في الصيف القادم.

ولكن أكد باهر المحمدي أن الخيار الأول له في نهاية الموسم الجاري هو الاحتراف في الخارج واختياره الثاني هو الانتقال إلى صفوف الأهلي.