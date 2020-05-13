رياضة | الزمالك يتخذ قرارًا صادمًا ضد مهاجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتخذ قرارًا صادمًا ضد مهاجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي الزمالك مصير الكونغولي كابونجو كاسونجو من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

واستقر مسؤولي القلعة البيضاء على رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء قرار الزمالك برحيل كاسونجو بناءا على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض الذي أكد أنه ليس في خاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.

وسيبدأ مسئولو القلعة البيضاء في تسويق كابونجو كاسونجو خلال الفترة المقبلة والبحث عن عرض مناسب لضمه في الصيف.