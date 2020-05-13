الامارات | لاعب سابق في الوصل يرعى فريق كرة قدم من «المبتورين»

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سابق في الوصل يرعى فريق كرة قدم من «المبتورين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «إلديسماركي» الإسبانية أن لاعب الوصل السابق، الإسباني فران يستي، قرر رعاية فريق كرة القدم من «المبتورين» للمشاركة في بطولة جمعية بيسكان في شمال إسبانيا.

وقال يستي: «إن فريق هاسزتين الذي أرعاه هو رائد في كرة القدم لمبتوري الأطراف»، لافتاً إلى أن الهدف من البطولة هو الجمع بين لاعبي كرة القدم من هذه الفئة، ضمن مبادرات جمعية بيسكان لدعم الرياضيين الذين عانوا بتر الأطراف.

Advertisements

وأضاف: «يضم كل فريق سبعة لاعبين، ولا يوجد تسلل، بينما الركل بالقدم فقط، ولا يسمح باستخدام العكاز في تسديد الكرة، ومن يخالف ذلك يتم احتسابها مخالفة ضده كأنها لمسة يد، وبالنسبة لحارس المرمى غير مسموح له بالخروج من منطقة الجزاء».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news