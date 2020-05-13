الامارات | أندية إنجلترا مضطرة إلى إعادة 400 مليون يورو للقنوات الناقلة للدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن أندية إنجلترا مضطرة إلى إعادة 400 مليون يورو للقنوات الناقلة للدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ديلي تيليغراف» البريطانية، أمس، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، باتت مضطرة إلى إعادة 400 مليون يورو للقنوات الإعلامية، التي تبث بشكل حصري مباريات الدوري، بعد أن بات واضحاً أن الدوري سيستأنف من دون جمهور. وقالت إن رسالة بهذا الشأن وصلت إلى كل الأندية، تؤكد أن القنوات دفعت أموالاً على «منتج اختلف وضعه بعد تفشي (كورونا)»، في إشارة إلى قرار غياب الجمهور عن 92 مباراة متبقية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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