الامارات | أبوغوش: الإصغاء لتوجيهات المدرب قادني إلى الإنجاز الأولمبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوغوش: الإصغاء لتوجيهات المدرب قادني إلى الإنجاز الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب التايكواندو الأردني، أحمد أبوغوش، الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016، أن أهم ما يجب أن يتصف به الرياضي لكي يصل إلى منصات التتويج الأولمبية هو أن تكون له إرادة قوية لتحقيق المستحيل، وأن يمتلك سقفاً عالياً من الطموح ويسعى دائماً لتحقيقه مهما كانت الصعوبات، معبراً عن سعادته بأنه أول لاعب عربي يتوج بميدالية ذهبية أولمبية في التايكواندو، وأول أردني يحقق هذا الإنجاز أيضاً.

جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الذي نظمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أول من أمس، ضمن البرنامج الرمضاني، الذي يقام وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، وعبر أبوغوش عن إعجابه بتجربة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس كنادٍ متخصص في رياضات التايكواندو والجودو والكاراتيه والجوجيتسو، وأنه سمع عن تجربته والتطور الذي يشهده النادي.

وتوجه أبوغوش بالنصيحة للاعبين، قائلاً: «يجب أن تتحمل التدريبات وأن تلتزم بالنصائح ولا تشعر بالملل، وألا تركن لليأس في حال التعرض للإصابة، وأهم شيء تتدرب وتسمع كلام مدربك لأن المدرب أكثر من يعرفك ويقدر مصلحتك، والالتزام بتوجيهاته يقودك لتحقيق ما تصبو له».

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يجب أن يتصف الرياضي بالإرادة القوية، لتحقيق المستحيل والوصول إلى منصات التتويج الأولمبية.

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