الامارات | 100 مدرب شاركوا في ورشة عمل نظمها اتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مدرب شاركوا في ورشة عمل نظمها اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد كرة القدم، أمس، ورشة عمل لتأهيل مدربي كرة القدم للأولمبياد الخاص، بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بمشاركة 100 مدرب من أندية ومراكز أصحاب الهمم والأولمبياد الخاص ومُعلمي التربية الرياضية.

تناولت الورشة التي نُظمت بنظام الاتصال المرئي محاور عدة، قدمها المحاضر الوطني الآسيوي المعتمد جمال الحساني، منها معرفة أساسيات علم تدريب كرة القدم وإعداد المدرب، وكيفية تغلب مدرب كرة القدم على تداعيات فيروس (كوفيد-19)، وتوزيع المهام على الطاقم الفني والإداري للفريق، وتواصله المستمر مع اللاعبين خلال فترة توقف النشاط الرياضي، بالإضافة إلى معرفة آليات التواصل ومراقبة المدرب للحالة الصحية والبدنية للاعبين، والتدريبات التي يجب أن يمارسها اللاعب خلال الفترة الحالية.

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