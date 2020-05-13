شكرا لقرائتكم سيف زاهر: مرتضى منصور وقف الزمالك على رجله ماديا وهناك عرض لبن شرقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى سيف زاهر، أن الزمالك واقف على رجله في ظل الأزمة المالية التي ضربت جميع الأندية بفضل مرتضى منصور ومجلس الإدارة.

وقال الإعلامى سيف زاهر خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم سبورت": نادى الزمالك واقف على رجله في ظل الأزمات المالية الحالية بفضل مرتضى منصور، لأنه بيعرف يجيب فلوس، وكمان الإنشاءات التي أحدثها في النادى شجعت الناس على التقديم على العضوية".

وكشف سيف زاهر أن أشرف بن شرقى جاله عرض من طرابزون التركى، وسيتم مناقشته خلال الأيام المقبلة، بعد المستويات التي قدمها رفقة الأبيض، مضيفا: أن محمود علاء هيقعد مع مرتضى منصور يخلص كل حاجة وهياخد فلوسه".

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وعن كأس العالم للأندية، قال سيف زاهر، عن الاتحاد الأفريقي لن يرشح أي نادى لكأس العالم للأندية وبطولة أفريقيا هتستكمل حتى لو تم تأجيلها.

وعن النشاط الرياضى، قال سيف زاهر: "خلال 10 أيام وزير الرياضة أشرف صبحى سيعلن إما عودة الدورى أو إلغائه بعد اجتماعاته مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية، مؤكدا أن عودة الدورى هو القرار الأكثر ترجيحا حتى الآن، وأتمنى أن يجتمع وزير الرياضة وعمرو الجناينى مع كل الأندية قبل عودة النشاط لسماع شكواهم وأسئلتهم والإجابة عليهم.

وأضاف سيف زاهر، أن الاتجاه في انتخابات اتحاد الكرة حاليا يصب في دورة العام الواحد، وهو ما وافق عليه هانى أبو ريدة بشرط موافقة الفيفا على ذلك، مضيفا: أن كل الناس تسير في السكة دى بما فيها الاتحاد الدولى.