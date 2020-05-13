شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة السعودي: كل العاملين في المنظومة الرياضية السعودية تنازلوا عن 50% من رواتبهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال بندر الأحمدي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن الجميع في المنظومة الرياضية السعودية تنازلوا عن 50% من رواتبهم. وأضاف الأحمدي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق، المُذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، اليوم الثلاثاء، : "كل الاحتمالات مطروحة بالنسبة لمصير الدوري". وأكد عضو مجلس ادارة تحاد الكرة السعودي: سنتخذ الإجراءات بناءً على الدراسات وتداعيات فيروس كورونا، سمعنا أن الدوري الألماني سيبدأ يوم 15 والأسباني سيبدأ التدريبات يوم 18". Advertisements وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجاري. وفي وقت لم يحسم فيه اتحاد الكرة المصرية مصير المسابقة، فقد جاء التأجيل الجديد وفقا للقرارات الحكومية الخاصة بمد الحظر الصحي المفروض على البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، ما يصعب فرصة إقامة أي أنشطة رياضية في تلك الفترة.

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