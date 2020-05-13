شكرا لقرائتكم مروان محسن: نفسى كل ماتش أسجل أهداف وجمهور الأهلى زعلان عليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مروان محسن مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه يتمنى تسجيل الأهداف في كل مباراة مع الاهلى والمنتخب من أجل الجماهير التي تحزن من أجلى.

وقال مروان محسن خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج ملعب أون تايم"، شرف لى تمديد عقدى على بياض مع الأهلى، لانه متربى في النادى وعضو من صغيرى لأن أسرتى كلها أهلاوية، وأتمنى عودة الدورى والحياة لطبيعتها في مصر ولكن صحة الناس فوق كل شيء".

وعن الجمهور، أكد مروان محسن، أن جمهور الأهلى بيكون زعلان عليا من عدم تسجيلى الأهداف وأعانى من كثرة الهجوم، ولكنى بنفذ التعليمات المطلوبة منى وهدفى مصلحة الأهلى والمنتخب، مؤكدا: نفسى كل ماتش أسجل الأهداف ولكن طريقة اللعب أحيانا تظلمك".

Advertisements

وأوضح مهاجم الأهلى، أن السويسر فايلر دائما يقولى اشتغل زى ما أنت ومتسمعش لكلام حد أنا هنا المسئول، لذلك فأنا أجتهد في الأهلى منذ اليوم الأول لى بالقلعة الحمراء، مضيفا أتقبل أي نقد فنى في الكورة ولكن أرفض أرفض السخرية والانتقاد الشخصى".