شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة السعودي: مسألة عودة الدوري في أغسطس ليس نهائيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بندر الأحمدي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الأيام المقبلة سيتم توضيح كل الأمور الخاصة بالدوري، موضحا أن هناك مقترح أن يكون هناك فترة إعداد من 6 لـ8 أسابيع".

وأضاف الأحمدي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق، المُذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، اليوم الثلاثاء: "يتبقى 8 جولات ومن المقترح أن تلعب جولتين في أسبوع أو جولة كل أسبوع لم نحدد بعد".

وتابع عضو اتحاد الكرة السعودي: "مسألة عودة الدوري في أغسطس ليس نهائيًا حتى الآن".

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وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وفي وقت لم يحسم فيه اتحاد الكرة المصرية مصير المسابقة، فقد جاء التأجيل الجديد وفقا للقرارات الحكومية الخاصة بمد الحظر الصحي المفروض على البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، ما يصعب فرصة إقامة أي أنشطة رياضية في تلك الفترة.