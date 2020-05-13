شكرا لقرائتكم عمر عبد العزيز : طارق حامد "فتوة" السينما المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عمر عبد العزيز، المخرج السينمائي، أن طارق حامد، لاعب وسط فريق الزمالك، يستطيع أن يدخل مجال التمثيل مثل العديد من اللاعبين فى الفترة الماضية.
وقال عبد العزيز خلال تصريحات تلفزيونية": "طارق حامد هو فتوة السينما المصرية ويستطيع أن يلعب هذا الدور على أكمل وجه".
وأضاف: "أيضا محمد بركات وحازم إمام يستطيعون التمثيل، وصالح سليم قام بدور تاريخي فى فيلم الشموع السوداء".
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