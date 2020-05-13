شكرا لقرائتكم عمر عبد العزيز : طارق حامد "فتوة" السينما المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمر عبد العزيز، المخرج السينمائي، أن طارق حامد، لاعب وسط فريق الزمالك، يستطيع أن يدخل مجال التمثيل مثل العديد من اللاعبين فى الفترة الماضية.

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وقال عبد العزيز خلال تصريحات تلفزيونية": "طارق حامد هو فتوة السينما المصرية ويستطيع أن يلعب هذا الدور على أكمل وجه".

وأضاف: "أيضا محمد بركات وحازم إمام يستطيعون التمثيل، وصالح سليم قام بدور تاريخي فى فيلم الشموع السوداء".