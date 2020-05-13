شكرا لقرائتكم ثلاثي بيراميدز الشناوي وجبر وجابر يدخلون النفق المظلم في الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل ثلاثي فريق بيراميدز احمد الشناوي حارس المرمي وعلي جبر المدافع وعمر جابر الظهير الأيمن، مرحلة النفق المظلم مع ناديهم خلال الفترة الحالية، حيث أصبح الثلاثي امام خيارات ثلاثة أفضلهم مر بالنسبة لاي لاعب، ولكن في ظل حالة الركود في سوق الانتقالات الكروية وتوقف النشاط الكروي في العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا ، أصبح اختيارات اللاعبين الثلاثة صعبة وعليهم حسم مصيرهم خلال الأيام المقبلة قبل تفاقم الازمة.

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ثلاثي بيراميدز هم الاعلي عقودا بين لاعبي الفريق حيث تتراوح قيمة عقد كل لاعب في الموسم ما بين 11 و14 مليون جنيه بدون ضرائب، وهو ما دفع إدارة النادي لابلاغ اللاعبين الثلاثة بتخفيض رواتبهم وهو الخيار الأول والذي سيكون حل نهائي ، خاصة ان هناك اتفاق مسبق بين إدارة النادي وجبر والشناوي وجابر قبل انطلاق الموسم الحالي بتخفيض رواتبهم مع بداية الموسم المقبل قبل أزمة كورونا، وبعد الازمة الحالية اصبح التخفيض امر واجب التنفيذ وعلي اللاعبين الموافقة عليه.

في حالة رفض اللاعبين الثلاثة تخفيض رواتبهم فسيكون امامهم اختيارين، وهما اما البحث عن عروض احتراف وتسويق خارجي يوفر لهم نفس القيمة المالية التي يحصلون عليها في بيراميدز، او البقاء في الموسم المقبل علي نفس الوضع الحالي بنفس قيمة مستحقاتهم المالية ووقتها سيكون تجميد اللاعبين هو الاختيار الاخير امام إدارة النادي من أجل الموافقة علي تخفيض رواتبهم، ولن يتأثر الفريق فنيا بسبب وجود البديل الدولي المناسب في كل المراكز التي يشغلها الثلاثي.