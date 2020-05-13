شكرا لقرائتكم سيف زاهر: خلال 10 أيام سيتم حسم موقف الدورى إما بالاستئناف أو الإلغاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى سيف زاهر، أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى سيصدر قرارا خلال 10 أيام يحسم من خلاله عودة النشاط من عدمه.

وقال الإعلامى سيف زاهر خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم سبورت": "خلال 10 أيام وزير الرياضة أشرف صبحى سيعلن إما عودة الدورى أو إلغائه بعد اجتماعاته مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية، مؤكدا أن عودة الدورى هو القرار الأكثر ترجيحا حتى الآن، وأتمنى أن يجتمع وزير الرياضة وعمرو الجناينى مع كل الأندية قبل عودة النشاط لسماع شكواهم وأسئلتهم والإجابة عليهم.

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وأضاف سيف زاهر، أن الاتجاه في انتخابات اتحاد الكرة حاليا يصب في دورة العام الواحد، وهو ما وافق عليه هانى أبو ريدة بشرط موافقة الفيفا على ذلك، مضيفا: أن كل الناس تسير في السكة دى بما فيها الاتحاد الدولى.