شكرا لقرائتكم أمير عبد الحميد يكشف رسالة الحضري الغامضة قبل الهروب لسويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أمير عبد الحميد، حارس الأهلي السابق، كواليس رحيل عصام الحضري الحارس الأسطوري للنادي الأهلي لسويسرا لخوض تجربة احترافية في نادي سيون في سنة 2008.
وأضاف عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق، المُذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، اليوم الثلاثاء قائلا: "الحضري في عادته لا يضحك أو يتحدث مع أحد خلال التدريبات، لكن ليلة هروبه جاءني في التدريبات ضاحكا، وقال لي فيه خبر كويس هتعرفه بكره يحمل الخير لنا نحن الأثنين".
وتابع حارس الأهلي السابق:" لم أتوقع رحيل الحضري بهذه الطريقة، كان في أفضل مستوياته، لكن الوحيد الذى كان يعلم بهروبه في الأهلي هو عماد النحاس، لأن هناك صديق مشترك بين الحضري والنحاس كان على علم بقرار الحضري".
وختم عبد الحميد: " أمى شافت رؤية قبل هروب الحضري بأيام وقالتلي فيه خير جايلك، أصبر وهتفرح قريب".
وتوج حارس الأهلي السابق بالدوري العام 6 مرات وبلقب كأس مصر 4 مرات، وتوج بلقب السوبر المصري 5 مرات، وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، ونال لقب السوبر الإفريقي مرتين، وحصد بطولة حوض وادي النيل مع منتخب مصر مرة واحدة.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجاري.
وفي وقت لم يحسم فيه اتحاد الكرة المصرية مصير المسابقة، فقد جاء التأجيل الجديد وفقا للقرارات الحكومية الخاصة بمد الحظر الصحي المفروض على البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، ما يصعب فرصة إقامة أي أنشطة رياضية في تلك الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عبد الحميد يكشف رسالة الحضري الغامضة قبل الهروب لسويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.