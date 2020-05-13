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وفاة مهندس الزراعة تغلق نادي الزمالك

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تواصلت عمليات تعقيم ملاعب ومنشآت نادي الزمالك بعد وفاة مدير الإدارة الزراعية في النادي رضا خليل بسبب إصابته بفيروس .

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتخاذ العديد من الإجراءات بعد الحادثة، من بينها إغلاق النادي وعدم استقبال أي عضو.

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وكشف مرتضى منصور، في تصريحات صحفية أن مدير الشؤون الإدارية في النادي كان يعلم بإصابة المهندس رضا دون أن يقوم بإبلاغ النادي بذلك.

وأكد مرتضى أنه فصل المدير الإداري للنادي كما منع دخول كل من يعمل في القطاع الزراعي (25 شخصًا).

وأضاف رئيس الزمالك أن اللاعبين كانوا معرضين للعدوى، وقال: «لو أن المهندس أصاب الشخصين اللذين يقومان برش الملعب، لأنتقلت العدوى للاعبين »، لذلك حذر الداعين إلى عودة بلا ضمانات.

وكشف رئيس الزمالك عن سرقة قناته الشخصية على موقع يوتيوب ،وقال: صفحتي سُرقت من هاكرز في كندا وضابط مخابرات قطري اسمه أبو سنيدة، أرسل رسالة اعترف فيها بذلك .

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