دورتموند يفتقد جان وفيتسل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت مجلة «كيكر» الألمانية أن لاعبي وسط فريق بوروسيا دورتموند إيمري جان والبلجيكي أكسيل فيتسل سيغيبان عن مباراة فريقهما الأولى السبت ضد شالكه لدى استئناف منافسات الدوري الألماني بسبب الإصابة.

ووفقاً لكيكر، غادر اللاعبان الدوليان معسكر التدريب، حيث يوجد الفريق في الحجر الصحي، من أجل الخضوع للعلاج.

كذلك ستخلو لائحة المشاركين في المباراة من اسم قائد دورتموند ماركو ريوس، الذي يعاني تمزقاً عضلياً.