الكمالي يودعالوحدة برسالة مؤثرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أعلن المدافع الدولي حمدان الكمالي لاعب الوحدة رحيله عن الفريق بالرغم من تبقي موسم آخر في عقده مع النادي ينتهي في إبريل 2021.

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ونشر الكمالي صورة وكلمات مؤثرة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، تضمنت صورة، وهو يحتضن أحد مشجعي الوحدة الصغار، وعبارات عن ضحكات اللقاء ودموع الفراق التي يحتبسها في عينيه.

ويعتبر الكمالي من أعمدة نادي الوحدة على مدار سنوات طويلة، حيث قضى اللاعب 14 موسماً مع الفريق، حقق خلالها عدداً من الألقاب، وخاض خلالها تجربة احترافية على سبيل الإعارة إلى ليون الفرنسي في موسم 2014-2015، ثم عاد بعدها لصفوف الوحدة الذي خاض معه في عصر الاحتراف 179 مباراة، وأحرز خلالها 14 هدفاً.

وعلى صعيد آخر، لم تتحدد وجهة الكمالي المقبلة، وإن كانت هناك أخبار ربطت بين اللاعب ونادي النصر، لكن لم يعلن أي شيء بشكل رسمي.