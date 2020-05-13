شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عاجل لخطة استئناف الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن الدعوة لاجتماع عاجل (عن بعد )خلال الـ48 ساعة القادمة يحضره رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل وأعضاء الرابطة.

وبينت الرابطة في بيان صحفي أن جدول الاجتماع، يتضمن مناقشة مقترح استئناف الدوري في 20 أغسطس / آب المقبل بعد الاستنارة برأي الجهات الصحية المختصة بمتابعة جائحة فيروس كورونا ( كوفيد 19)، كما سيناقش الحلول البديلة إذا لم يتسن الاستئناف في أغسطس.

وأضافت:يتضمن جدول الأعمال مناقشة الاستعانة بطواقم تحكيم محلية إذا استؤنف الدوري والاستغناء عن تقنية الفار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع عاجل لخطة استئناف الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.