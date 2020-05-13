شكرا لقرائتكم خبر عن حالة المازمي مستقرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365” أكد محمد المازمي مدرب منتخب الإمارات للكرة الشاطئية أن حالته مستقرة وهو يحظى بأفضل رعاية، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان المازمي حمل فيروس كورونا عن طريق الاختلاط بشخص مصاب وكان يتدرب معه .

وحقق المازمي إنجازات عدة على صعيد الكرة الشاطئية، عندما أصبح أول مدرب إماراتي يقود فريقاً أوروبياً بعدما درب شيوفوك المجري،كما قاد «الأبيض» الشاطئي إلى التأهل لنهائيات كأس العالم.

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