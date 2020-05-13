حوافز لـ «سفراء آسيا» وفرق كأس الخليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

مقترحات، آراء، وتصورات، ستكون محور نقاش الورشة الفنية التي تعقدها رابطة دوري المحترفين مع ممثلي الأندية ومندوبي فرق المسابقة غداً الأربعاء.

وستكون الورشة أقرب إلى جلسة عصف ذهني فني وإداري بين مسؤولي «فنية الرابطة» ومندوبي الأندية، حيث سيسعى المجتمعون «عن بعد»، إلى الوصول إلى أقرب نقطة تلاق في النقاط والبنود التي ستناقش.

وسيحضر ملف اللاعب المقيم بقوة في بنود ورشة الأربعاء، حيث تشير المقترحات إلى وجود توجه بمنع قيد اللاعب «المقيم» إلا بعد مرور سنة على إقامته في الدولة، وذلك من أجل إيقاف الهدر المالي على تلك الفئة من اللاعبين، وضمان منح الفرصة للاعب المواطن في المشاركة، إلى جانب تحديد آلية استبدال اللاعب المقيم في القائمة في حال تم الاستغناء عن خدماته عبر صفقة بيع، وليس الاستغناء الحر.

كما يتوقع أن يناقش المجتمعون اليوم عدد اللاعبين المقيمين ومدى الاتفاق على استمرار الدفع بلاعبين في قائمة الفريق أو تقليص العدد إلى لاعب واحد فقط.

ويتوقع أن تحظى بطولة كأس الخليج العربي بحصة وافرة من المقترحات والنقاشات التي تتمثل في أكثر من جانب:

- استمرار إقامة المسابقة الموسم المقبل، خاصة في ظل المشاركات والمباريات الدولية التي تنتظر منتخبنا الوطني الأول.

- آلية توزيع المستحقات المالية، خاصة مع وجود توجه بزيادة قيمة المبالغ التي تدفع للأندية وذلك عبر تخصيص «كوتا» مالية بناء على كل دور في المسابقة.

- التمسك بإستمرار مشاركة اللاعبين الشباب (3 لاعبين في كل تشكيلة)، لكن مع تغيير في سن اللاعبين، ووضع آلية تسهم في وضع حد للتلاعب المشروع بسحب اللاعبين من قبل المدربين بعد دقائق فقط من صافرة البداية.

كما يتوقع أن تناقش الورشة اليوم موضوع جاهزية الملاعب، ووضع شروط ومعايير لضمان سلامة العشب في الملاعب التي ستلعب عليها المباريات، نسبة لأهمية وقيمة الأمر فنياً وتسويقياً من خلال النقل التلفزيوني، وذلك لتلافي المشاكل التي حصلت عند إقامة بعض المباريات على ملعب الشامخة هذا الموسم (على سبيل المثال)، قبل أن يتم إعادة زرع الملعب.

أما الجانب الأهم، الذي سيحضر في الاجتماع وقد يحظى بنقاش موسع فيتمثل في عقود اللاعبين المحليين والأجانب التي تنتهي في نهاية الشهر الحالي أو شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وسيكون موعد الميركاتو «الاستثنائي» أساسياً بالنسبة لتحديد مصير بعض اللاعبين من محليين وأجانب، بينما سيتم النقاش حول موعد «ميركاتو الصيف» لموسم 2020-2021 وعدد التغييرات التي سيسمح بها بالنسبة لكل ناد.

أما المحور السادس الذي سيحضر اليوم، فيتمثل في تقييم مشاركات أنديتنا خارجياً، حيث يتوقع أن يتم مناقشة مقترحات الاتحاد القاري لمصير دوري أبطال آسيا هذا الموسم، والشروط الجديدة التي وضعها على مستوى القيد والتسجيل، وتأثيرات مواعيد المسابقة على الرزنامة المحلية.

أما المقترح الأبرز فقد يتمثل في طلب تخصيص مكافآت مادية للأندية التي تتوهج على الساحة القارية، وذلك من ضمن مبادرات التحفيز وزيادة الدعم للأندية التي تعتبر سفراء كرة الإمارات على المستوى القاري.