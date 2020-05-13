اتحاد الكرة ينظم 11 ورشة عمل في مختلف التخصصات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد الإمارات لكرة القدم 11 ورشة عمل في مختلف التخصصات ضمن مبادراته الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الرياضي بشكل عام والكروي بشكل خاص من خلال تبادل الخبرات والإطلاع على آخر المستجدات على الساحة الرياضية القارية والدولية ومواكبة التغيرات التي تطرأ على اللعبة إلى جانب استغلال فترة توقف النشاط الكروي نتيجة جائحة كورونا.

وستقام الورش للفترة من 13 إلى 22 مايو /أيارالجاري بمشاركة الكوادر الفنية والإدارية العاملة في جميع أندية الدولة والمنتخبات الوطنية وذلك بنظام الاتصال المرئي عن بُعد ، حيث ستنطلق الورش اعتباراً من يوم غد بإقامة ورشة عمل فنية لتحليل المباريات والتدريبات ، تليها ورشة عمل متخصصة في مجال الطب الرياضي وإصابات الملاعب وعمليات الاستشفاء .

فيما ستُعقد ورشة عمل تحت عنوان "إلهام القيادة التحفيزية" يوم 17 مايو/أيار ، كما ستُقام ورشتا عمل يوم 18 مايو ، تناقش الأولى أهمية التغذية الجيدة للاعبي كرة القدم ، أما الثانية فتتطرق لكيفية تأسيس حارس مرمى إماراتي-أكاديمي .

وتقام يوم 19 مايو ورشتا عمل ، الأولى بعنوان "معايير اختيار اللاعبين الشباب في الأكاديميات" ، أما الورشة الثانية خاصة بتدريب المدربين وتحمل عنوان "هل التدريب فن أم علم ؟"

وتُستكمل بقية الورش يوم 20 مايو بتنظيم ورشة عمل تستعرض المبادئ الأساسية للتجهيز البدني للاعبين ، بالإضافة لورشة عمل تناقش كيفية بناء الفريق و الوصول بالألعاب الصغيرة إلى مستوى الاحتراف ، فيما تقام يوم 21 ورشة تستعرض وتناقش مبادئ وأساسيات اللعبة ، وتختتم ورش العمل يوم 22 بورشة بعنوان تنظيم مهرجانات كرة القدم .

ويقدم محاور ورش العمل ، الدكتور عبدالله آل ثاني نائب رئيس لجنة الطب الرياضي ، والدكتورة مهرة عبدالعزيز النعيمي أخصائي تغذية في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي ، عبدالله حسن مدير إدارة التدريب ، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي ، الخبير الفني بالاتحاد الدولي لكرة القدم ، والمحاضرون الآسيويون عبدالمجيد النمر ، وجمال الحساني ، وزكريا أحمد العوضي ، والدكتور عبدالمحسن زكريا أحمد طبيب نفسي ، وجمال جواد مدير تطوير الشباب بنادي العين ، ومحمد أحمد حيدر مدرب في مراكز التدريب التابعة للاتحاد ، وديفور ليسفيك مدرب اللياقة البدنية ، وكريم طيارة المحلل الفني بالاتحاد ، كل في تخصصه ، وبمتابعة وإشراف ميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد.