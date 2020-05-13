فيتل يرحل عن فيراري ويفتح الطريق أمام لوكلير ليصبح الرقم 1



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ادى القرار المشترك بين فريق فيراري وسائقه الألماني سيباستيان فيتل بالانفصال في نهاية الموسم الحالي، إلى وضع شارل لوكلير كالسائق رقم واحد في "سكوديريا".

وقال فيتل في بيان "ستنتهي علاقتي مع فيراري في نهاية 2020. من أجل الحصول على افضل النتائج في هذه الرياضة، من الحيوي لجميع الأطراف العمل في تناغم تام".

تابع "ارتأينا مع الفريق انه لم تعد هناك رغبة مشتركة للبقاء معاً ابعد من نهاية هذا الموسم".

بدوره، قال مدير الفريق ماتيا بينوتو في بيان "اتخذ هذا القرار باتفاق متبادل بيننا وبين سيباستيان، واعتبر الطرفان ان ذلك في مصلحتهما.لم يكن هناك سبب محدد ادى إلى هذا القرار، باستثناء الاعتقاد العام والودي بانه حان الوقت للمضي في طريق منفصل للوصول إلى أهدافنا".

ويحمل فيتل ألوان فريق "الحصان الجامح" منذ 2015 عندما حل بدلاً من الإسباني فرناندو الونسو، لكنه عجز عن منحه اللقب العالمي على غرار ما فعل اربع مرات مع فريقه السابق ريد بول. ويعود اللقب العالمي الأخير لفيراري مع السائق الفنلندي كيمي رايكونن في عام 2007.

واذا كانت التصريحات الرسمية لمسؤولي فيراري هذا العام بانه لا وجود للسائق رقم 1 والسائق رقم 2، خلافاً للعام الماضي حيث كانت الكفة تميل إلى الألماني نظراً لخبرته والقابه العالمية الأربعة، فان الأمور انقلبت رأسا على عقب الآن لا سيما ان لوكلير القادم من موناكو، وثاني اصغر سائق يجلس وراء مقود فيراري لدى انضمامه إلى فريق الحصان الجامح عام 2019، هو استثمار طويل الأمد.

وكان لوكلير الذي تدرج في صفوف فيراري والوحيد الذي انضم بعدها إلى حظيرة فورمولا واحد، جدد عقده في ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى نهاية عام 2024.

ونجح لوكلير في حرق المراحل منذ انضمامه إلى فيراري صيف 2019. وعندما سئل المدير الجديد لفيراري ماتيا بينوتو عن التراتبية في الفريق خلال استعدادات فريقه لموسم 2019 بعد التحاق لوكلير بفيتل قال "انهما يملكان الحرية في التنافس" لكن في حال وجود "وضعية غير واضحة"، فان فيتل هو "البطل".

وكان خيار بينوتو منطقياً نظراً لان فيتل توج بطلاً للعالم اربع مرات جميعها في صفوف ريد بول ويملك خبرة كبيرة على الحلبات، في حين كان لوكلير يخوض ثاني موسم له في فورمولا واحد والأول في صفوف الفريق الأحمر.

واكتشف لوكلير بنفسه بأنه ليس السائق رقم واحد في السباق الافتتاحي لجائزة استراليا الكبرى عندما سجل أوقاتا أسرع من فيتل لكن "السلطات العليا" منعته من تجاوز زميله.

وفي السباق التالي، نجح لوكلير في انتزاع المركز الأول في انطلاق جائزة البحرين الكبرى على حلبة صخير وتخطى فيتل من دون الاتفاق المسبق مع المسؤولين الكبار في الفريق ولم يُحرم من تتويجه الأول إلا بسبب عطل فني.

كما ان لوكلير كان هو من افتتح رصيد انتصارات فيراري وتحديداً في سباق جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا فرانكورشان قبل ان يمنح "سكوديريا" فوزها الأول في إيطاليا منذ عام 2010.

شعبية مرتفعة

ارتفعت شعبية لوكلير لدى "تيفوزي" بفضل موهبته، طموحه والكاريزما التي يتمتع بها لا سيما انه يتحدث الايطالية بطلاقة.

ونال لوكلير الاشادة في وسائل الاعلام المحلية وقالت عنه "لا غازيتا ديللو سبورت" "نجح في غزو قلوب الجميع: السكوديريا، عشق أنصار فيراري وذلك في غضون ستة أشهر على انضمامه"، خلافاً لفيتل الذي فشل في منح فيراري أي لقب على مدى خمس سنوات من تواجده مع الفريق.

وإذا كانت المنافسة بين السائقين بلغت ذروتها خلال حادثة التصادم بينهما في سباق جائزة البرازيل الكبرى في نهاية الموسم الماضي، فان الشخصين "على اتفاق جيد جداً" بحسب مسؤولي فيراري.

وسارع لوكلير إلى تحية فيتل اليوم الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله "أن اكون زميلك يشعرني بفخر كبير. لقد عشنا لحظات متوترة على المضمار. بينها الجيد وبينها لم ينته كما نشتهي لكن دائماً في ظل الاحترام المتبادل على الرغم من أن ذلك لم يظهر كذلك للعالم الخارجي. لم اتعلم في السابق كما تعلمت معك. اشكرك على كل شيء يا سيب".

أما السؤال الذي يطرح نفسه من هو السائق الذي سيحل بدلاً من فيتل عام 2021 وما هي تأثيرات هذا الخيار على موقع لوكلير؟ لم تعد مسألة انتقال البريطاني لويس هاميلتون إلى فيراري مطروحة كما كانت كذلك قبل فترة، لا سيما بعد تصريحات ادلى فيها في الاسابيع الأخيرة ويؤكد فيها رغبته في البقاء في صفوف مرسيدس.

وتبدو الأمور محصورة بين ثلاثة سائقين هم الاسباني كارلوس ساينز جونيور (ماكلارين)، الإيطالي انتونيو جوفيناتسي (الفا روميو) وهو الآخر من خريجي فيراري، او حتى الاسترالي من اصل ايطالي دانيال ريكياردو (رينو).