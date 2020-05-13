نادي المدام ينظم مسابقة «اعرف وطنك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي المدام المسابقة السنوية للعام السادس على التوالي «اعرف وطنك» والتي ينظمها النادي سنوياً في شهر رمضان المبارك من خلال حسابه الرسمي على انستجرام، حيث تستهدف المسابقة جميع أفراد المجتمع في الدولة من المواطنين والمقيمين وتقدم جائزة يومية قدرها 500 درهم على مدار الشهر.

وأكد عبدالله مطر الكتبي عضو مجلس إدارة النادي أمين السر العام أن الجائزة تستقطب يومياً أكثر من ألف مشارك وأن النادي يطمح للوصول بالمسابقة إلى 50 ألف مشارك في مختلف أنحاء الدولة، حيث إن المسابقة تتضمن أسئلة متنوعة في الثقافة العامة والمعلومات الإسلامية والرياضية والتراثية والوطنية، وعدد من الأسئلة عن مختلف الألعاب الرياضية في النادي ويطرح السؤال يومياً الساعة الرابعة صباحاً وحتى السادسة مساء وتعلن النتيجة التاسعة مساء في ذات اليوم، وأشار إلى أن المسابقة تعد أحد أهم المبادرات في نشر البرامج والأنشطة المجتمعية عن بعد وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في البقاء في المنزل، كما أن الجوائز تسلم من خلال اتباع الإرشادات الصحية والتحويلات البنكية لضرورة التباعد الاجتماعي وتقديم برامج ثقافية ومجتمعية لأفراد المجتمع في شهر رمضان المبارك.