الدوري الكوستاريكي يعاود نشاطه 20 مايو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد أندية الدرجة الأولى في كوستاريكا لكرة القدم (يونافوت)، أنه سيستأنف منافسات الدوري المحلي في 20 مايو الحالي بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في بيان نشره على صفحته الرسمية على «تويتر»: «موعدنا في 20 مايو، الكرة ستدور مع مزيد من الأمل، والمزيد من الشغف والمزيد من القوة لمشجعينا».

وتوقفت البطولة المحلية المنقسمة إلى قسمين (أبيرتورا وكلوزورا) في 15 مارس الماضي في المرحلة السادسة عشرة من القسم الثاني.

وستستأنف البطولة بداية الأمر خلف أبواب موصدة، على أن تنتهي منافساتها في الأول من يوليو، وذلك بمعدل مباراتين في الأسبوع لكل فريق.

وأدى فيروس «كوفيد - 19» إلى وفاة سبعة أشخاص من بين قرابة 800 حالة معلنة في كوستاريكا التي بدأت برفع القيود التي فرضتها في المراحل الماضية من الوباء.

وفي أمريكا الجنوبية، توقفت بطولة الأرجنتين في 27 إبريل، في حين يأمل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بأن تستأنف البطولة في بلاده بسرعة على الرغم من أن الفيروس أسفر عن وفاة أكثر من 11 ألف شخص من ضمن نحو 170 ألف حالة معلنة في البلاد.