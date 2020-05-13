«الصالات» تعتمد 6 لاعبين من أبناء الفئات.. والمشاركة بشروط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

عقدت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبدالملك جاني رئيس اللجنة ومشاركة جميع الأعضاء اجتماعاً مهماً تم خلاله مناقشة التعديلات الخاصة بالموسم القادم المطروحة من لجنة التطوير، وتم اعتماد القيد والتسجيل وعدد اللاعبين المقيمين والمواليد بما يتناسب مع مصلحة الأندية وتطوير اللعبة وتم اعتماد تسجيل كل نادٍ 6 لاعبين من أبناء الفئات ويسمح بمشاركة لاعبين داخل الملعب وواحد على مقعد البدلاء.

وأوضح عمران عبدالله النعيمي أمين سر لجنة كرة الصالات ومشرف عام المسابقات، أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثالث عن بعد، غداً الأربعاء، لمناقشة مسابقات فئة الشباب للموسم الجديد

وأكد خميس حسن الشامسي نائب رئيس لجنة كرة الصالات وعضو لجنة الصالات والشاطئية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الاتحاد الدولي، قرر تأجيل كأس العالم للصالات 2020 إلى 2021 وأن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل بطولتي منتخبات الشباب آسيا والسيدات المقرر لهما أغسطس القادم حتى إشعار آخر، ويذكر أن دولة الكويت فازت باستضافة بطولتي الشباب والسيدات، أما كأس الأندية الآسيوية التي ستكون في ضيافة شباب الأهلي في دبي قستكون في ديسمبر 2020، وهو الموعد المحدد في الاجتماع السابق، ومازالت بطولة كأس آسيا لمنتخبات الرجال في موعدها المحدد مسبقاً وهو أغسطس القادم، وستشارك فيها نفس المنتخبات المتأهلة والموزعة على المجموعات حسب القرعة، ولن تكون هناك تصفيات جديدة.