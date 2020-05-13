مؤتمر افتراضي للفيفا في سبتمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه سيعقد مؤتمره السبعين الذي كان مقرراً في أديس أبابا في الخامس من يونيو، بشكل افتراضي في 18 سبتمبر المقبل.

وكان الفيفا قد أعلن مطلع مارس، إرجاء مؤتمره في العاصمة الإثيوبية، إلى 18 سبتمبر بسبب الأزمة الناشئة عن انتشار فيروس كورونا، لكنه قرر الاستعاضة عنه بمؤتمر افتراضي عبر الإنترنت.

وأشار الفيفا في بيان له إلى أن المؤتمر سيعقد أخيراً عبر الإنترنت في 18 سبتمبر، على أن يسبقه اجتماع لمجلسه بالوسيلة نفسها.

كما سيعقد مجلس فيفا اجتماعاً كان مقرراً في 20 مارس، لكن جرى تأجيله بسبب «كوفيد-19»، في يونيو أو يوليو، عن طريق التواصل بالفيديو.

وأعلن الفيفا أيضاً عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية، لافتاً إلى أن هذه المواعيد لا تزال «رهناً بالتطورات».

وبات موعد بطولة كأس العالم للسيدات دون 20 سنة في كوستاريكا وبنما في الفترة من 20 يناير إلى 6 فبراير 2021، مع الاحتفاظ بمعايير الأهلية التي تم تعيينها في البداية، وبطولة كأس العالم للسيدات دون 17 سنة المقررة في الهند من 17 فبراير إلى 7 مارس 2021، وكأس العالم لكرة الصالات في ليتوانيا من 12 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021.