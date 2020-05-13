الإمارات تشارك في الألعاب الآسيوية الشاطئية بـ 5 سباحين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

حسم اتحاد السباحة مشاركة الإمارات في بطولة آسيا التي ستقام ضمن النسخة السادسة للألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة المقررة خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبلين، في مدينة سانيا الواقعة في مقاطعة جزيرة هاينان الصينية، وتتضمن منافساتها 17 رياضة موزعة على 93 مسابقة، بمشاركة رياضيين من 45 دولة آسيوية.

وكشف جمعة البلوشي، نائب رئيس اتحاد السباحة رئيس لجنة المنتخبات عن أسماء 5 سباحين وقع عليهم الاختيار لخوض البطولة وهم، عمر الحمادي وفاروق إسماعيل من فئة العمومي، وحمدان البلوشي في فئة الناشئين، علاوة على الشقيقتين مها ومهرة عبدالله الشحي، مشيراً إلى أن ثلاثي الذكور سيشاركون في سباقي 5 كلم و10 كلم، بينما ستخوض الانثيان سباق 5 كلم المقرر للبنات.

وأضاف: المنتخب يواصل تدريباته عن بُعد تحت إشراف الجهاز الفني بالتواصل عبر التقنيات المرئية، استعداداً للبطولة وننتظر الانفراجة بجلاء هذا الوباء، لفتح البحر ليتمكن سباحو وسباحات المنتخب من العودة لأداء تدريباتهم في البحر المفتوح وإكمال استعداداتهم للحدث القاري المهم، ولدينا تفاؤل كبير بقدرتهم على تمثيل الدولة بشكل مشرّف في هذا المحفل القاري الذي سيكون حدثاً مميزاً لما تشهده سباحة والألعاب المائية عموماً في القارة من تطور كبير في المرحلة الحالية.

وفي سياق متصل أصدرت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة الملصقات والرسوم التوضيحية الرسمية، بحسب تصريح زهو جون، نائب الأمين العام للجنة المنظمة للدورة، الذي أوضح أن اللجنة أمضت بضعة أشهر لتصميم الرسوم التوضيحية للرياضات، والتي وافق عليها المجلس الأولمبي الآسيوي، وأشار إلى أن فكرة التصميم تركز على ضوء الشمس الساطع على الرياضيين لالتقاط الجوهر الفريد للرياضات الشاطئية.

على جانب آخر، أعلن الاتحاد الآسيوي للسباحة تأجيل بطولة آسيا للسباحة 2020 في الفلبين، إلى العام المقبل 2021، وجاء القرار بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصاب الرياضة العالمية بالشلل وكانت السباحة والألعاب المائية عموما الأكثر تضرراً نظراً لطبيعة ممارستها في الأحواض والبحر المفتوح بالنسبة للمسافات الطويلة، علماً أن الإمارات لن تشارك في هذه البطولة التي كان مقررا إقامتها في المركز المائي في نيوكلارك سيتي بكاباس بمدينة مانيلا في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل 2020، قبل أن يؤكد رئيس الاتحاد الآسيوي للسباحة ليلاني فيلاسكو تأجيل البطولة القارية التي تقام كل أربع سنوات، وتتضمن إضافة إلى منافسات السباحة، الغطس وكرة الماء والسباحة الاستعراضية.