موعد استئناف الدوري السعودي لم يُحدد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة في السعودية، أن موعد استئناف الدوري السعودي للمحترفين والنشاط الرياضي بشكل عام لم يحدد حتى الآن، مبيناً عبر لقاء مفتوح (عن بعد) نظمه معهد القادة أمس الاثنين، أن الأمر مرتبط بما تقره وزارة الصحة وبناء على ما يصدر عنها سيكون القرار بالاستئناف أو الإلغاء.

وبين الفيصل أن وزارة الرياضة تتابع الوضع مع رابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم إلى جانب ملف استضافة المملكة لكأس آسيا 2027 وكذلك الملفات الاستثمارية وتسمية رئيس جديد للرابطة.

كما أوضح أنه بحال أقر استئناف الدوري سيتم منح الفرق 6 أسابيع للاستعداد.

وبين أن تقليص عدد الأجانب في دوري المحترفين السعودي بسبب جائحة كورونا غير مطروح : لا توجد جدوى من تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الوقت الحالي لأن المخالصات ستحمل ميزانية الأندية أعباء إضافية.

واستبعد الوزير الشاب تشفير الدوري السعودي في الموسم المقبل ولكنه أبان أن الملف تحت الدارسة.

وحول قضية توثيق البطولات ذكر: هذا ليس من شأن الوزارة، هذا يعود للاتحادات وكل اتحاد يوثق بطولاته بدقة.

ولفت الفيصل إلى أن وزارته تقف على نفس المسافة من جميع الأندية وقال: الجميع سواسية لدينا، قبل وقت قصير أغلقنا 4 قضايا تخص اتحاد جدة، وسنقف مع الجميع في المستقبل.

وعن تعامل وزارته مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في القضايا الرياضية قال: التواصل مستمر في قضايا مادية وغير مادية.