احمد أبوغوش: «الشارقة لرياضات الدفاع» يرفد الساحة الرياضية بأبطال مميزين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأردني أحمد أبو غوش بطل التايكواندو الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل 2016، أن الوصول إلى منصات التتويج يحتاج إلى صبر وإرادة قوية وتدريب متواصل مع الرغبة الكبيرة في النجاح.

جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الذي نظمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أمس الاثنين، وتابعه عدد كبير من المتابعين عبر حساب النادي في مواقع التواصل الاجتماعي ويأتي البرنامج وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي وبإشراف مجلس إدارة النادي برئاسة احمد عبد الرحمن العويس ومتابعة لجنة التخطيط الاستراتيجي ولجنتي الثقافة والإعلام.

وعبر أبوغوش عن إعجابه بتجربة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وقال إنه نادٍ مميز خاصة أنه يهتم برياضات التايكواندو والجودو والكاراتيه والجوجيتسو.

وقدم أبوغوش نصيحة إلى اللاعبين وقال: على اللاعبين الالتزام بالتدريبات وتقبل نصائح المدربين وتنفيذ ما يطلبونه، يجب أن يطرد اللاعب الملل وأن لا يستسلم أبداً، يجب أن نحاول مرة تلو الأخرى حتى نصل إلى أهدافنا.

وقال أبوغوش إنه يحرص على المشاركة سنوياً في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو وقال إن الإمارات تملك أبطالاً مميزين في اللعبة وإن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يرفد الساحة الرياضية بأبطال جيدين ولديهم مهارات جيدة متمنياً لهم التوفيق في البطولات المقبلة.

وكشف أبو غوش عن أنه حقق أول ميدالية ذهبية في العام 2010 في بطولة العالم للناشئين ثم نال ذهبية بطولة العالم للناشئين في شرم الشيخ 2012 بعدها بثلاثة أشهر نال ذهبية أخرى في بطولة آسيا وأخرى في بطولة العرب وغرب آسيا وامتدت الميداليات إلى أن وصلت إلى 20 ميدالية من بينها ميدالية برونزية في بطولة العالم 2017 وفضية 2019 وذهبية الجائزة الكبرى وبرونزية الألعاب الآسيوية.

هذا وأكد طارق جمعة السويدي عضو مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ومشرف رياضتي التايكواندو والجودو أن البطل أحمد أبو غوش بعث برسالة لجميع اللاعبين وخصوصاً ممن هم في مقتبل العمر وطالبهم بالإصرار على صناعة الإنجاز والوصول إلى منصات التتويج الأولمبية والدولية، وأكد السويدي أن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وانطلاقاً من خطته الاستراتيجية يحرص على توفير كل معينات النجاح للاعبين، وأثنى السويدي على الروح الرياضية العالية للاعب أبو غوش وإشادته بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وقال إن النادي وجه الدعوة للاعب لزيارة النادي في أقرب وقت بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف بسبب جائحة كورونا.