«دبي الرياضي» يدعم تحدياً جديداً لتسلق برج خليفة افتراضياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم مؤسسة «غلف فور غود» بدعم مجلس دبي الرياضي يوم الجمعة المقبل، التحدي الخيري لتسلق الدرج بارتفاع 160 طابقاً بما يوازي ارتفاع برج خليفة، وسيتم التبرع برسوم التسجيل في هذا التحدي إلى المشاريع الخيرية لمؤسسة «غلف فور غود» على مستوى العالم التي ترعى أكثر من 2000 طفل حول العالم.

ويبدأ السباق في الساعة التاسعة صباحاً حيث يقوم المتسابقون بتسلق 2909 درجات في منازلهم وهو ما يوازي ارتفاع 830 متراً، وتتاح المشاركة في السباق لجميع الجنسيات والأعمار من أي مكان بالعالم، وسُجل حتى الآن مشاركون من دولة الإمارات وبريطانيا وماليزيا وإيرلندا وجنوب إفريقيا والدنمارك.

ويتقدم المشاركين في التحدي بطلا العالم في تسلق الدرج بالأبراج العالية جريتا بيكيت، وواي تشينغ، ويشارك أيضاً في التحدي شركتا رندروير وهادين فيتنس كرعاة رسميين للحدث، وسيقوم خبراء متخصصون من غلف ملتي سبورت وإنفوتا بتتبع ومراقبة المتسابقين لقياس أسرع المتسابقين في التسلق وعدم مخالفتهم للقواعد.

وسيتم السباق عبر برنامج الاتصال المباشر زووم، حيث يقوم المشاركون بالاشتراك في مجموعة غلف فور غود لتصوير مشاركته في السباق، وفي البداية سيتم تنفيذ بعض التمرينات الخفيفة للإحماء قبل انطلاق السباق، ومن ثم يقوم كل متسابق بضبط برنامج سترافا على أجهزتهم الذكية للتتبع سواء كان الهاتف أو الساعة الخاصة به ليبدأ التنافس، ويستمر السباق حتى الساعة التاسعة صباح يوم 17 مايو، حيث يجب على جميع المتسابقين تسجيل مشاركتهم في السباق قبل هذا التوقيت، وسيتم توزيع جوائز قيمة على الفائزين في السباق بالمراكز الثلاثة الأولى من الرجال والنساء.

وتهدف الفعالية المرخصة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إلى دعم الأطفال المحرومين في المجتمعات الأكثر فقراً في نيبال، أوغندا، بيرو، تانزانيا ولبنان من خلال تزويد الأطفال باحتياجاتهم اليومية من الطعام والمياه النظيفة والمأوى والملابس والتعليم خاصة بعد تأزم الأوضاع في هذه البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا