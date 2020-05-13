فريق أوسس (OSS) يزور إمارتي الشارقة وعجمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل المبادرات التطوعية لفريق أوسس (OSS) تحت مظلة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، حيث حط رحاله في إمارتي الشارقة وعجمان، واشتملت جولات الفريق التطوعي خلال الأيام القليلة الماضية كلا من أبوظبي والعين ورأس الخيمة ودبي، وساهمت هذه الجولات في توزيع وتوفير المئات من السلال الغذائية للأسر المتعففة في خطوة تعكس قيم التكافل والتلاحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

ويتماشى التعاون القائم بين فريق أوسس (OSS) التطوعي والهلال الأحمر الإماراتي في تنظيم هذه المبادرة مع توجيهات القيادة الرشيدة في توفير الحاجات الأساسية لفئات المجتمع المحتاجة والمتعسرة في ظل هذه الظروف الاستثنائية. كما يعكس رسالة إنسانية في ترسيخ التكافل الاجتماعي وثقافة العطاء والتطوع ومد يد العون للأسر المتعففة وتخفيف الأعباء عنها.

وتضمنت جولات فريق أوسس (OSS) التطوعي التي أجريت بتنسيق تام مع الهلال الأحمر أحياء واسعة من العاصمة أبوظبي والعين ورأس الخيمة، لتنضم إليها لاحقاً مناطق مختلفة من إمارة دبي والشارقة وعجمان، حيث استمرت حتى قبيل آذان المغرب، وذلك لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المتعففة للاستفادة من المير الرمضاني وفي ظل القيود المفروضة على حركة الأفراد بسبب تفشي جائحة كوفيد 19.