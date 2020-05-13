«ابس» بطلاً للجولة الرابعة من كأس الوثبة بتولوز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «ابس» بإشراف توماس فورس وقيادة أوليفييه بيلييه بطلاً للجولة الرابعة من كأس الوثبة ستاليونز «بري دجلفور» التي أقيمت أمس الاثنين بمضمار تولوز، ضمن النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة للعام الحالي 2020.

ويأتي السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

واجتمع للسباق البالغة جائزته 15 ألف يورو، وطوله 1600 متر، 12 خيلاً في سن ثلاث سنوات، لم يسبق لها المشاركة من قبل، حيث أقيم السباق عقب عودة السباقات في فرنسا، خلف الأبواب المغلقة (بدون جمهور) بسبب جائحة كورونا.

تدعم وترعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق «الشريك الأساسي»، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وأيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.