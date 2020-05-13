شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة كروية للمدربين بالتعاون مع الأولمبياد الخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس ورشة عمل لتأهيل مدربي كرة القدم للأولمبياد الخاص، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي بمشاركة 100 مدرب من أندية ومراكز أصحاب الهمم والأولمبياد الخاص ومُعلمي التربية الرياضية.

وتناولت الورشة التي قدمها المحاضر الوطني الآسيوي المعتمد جمال الحساني بنظام الاتصال المرئي عن بُعد عدة محاور، منها معرفة أساسيات علم تدريب كرة القدم وإعداد المدرب، وكيفية تغلب مدرب كرة القدم على تداعيات فيروس (كوفيد-19)، وتوزيع المهام على الطاقم الفني والإداري للفريق، وتواصله المستمر مع اللاعبين خلال فترة توقف النشاط الرياضي، بالإضافة إلى معرفة آليات التواصل ومراقبة المدرب للحالة الصحية والبدنية للاعبين.

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