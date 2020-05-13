خورفكان يبحث آلية عمل المرحلة المقبلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

عقدت لجنة الاستراتيجية والتميز بنادي خورفكان اجتماعها الثاني أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة عمار علاي أمين السر العام ورئيس اللجنة، وخالد مراد الرئيسي المشرف العام للألعاب الجماعية، وسلطان العبيدلي مشرف الألعاب الفردية، وأحمد النقبي مقرر اللجنة، وناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية للنادي وآلية العمل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بحث الهيكل التنظيمي واختصاصات الأعضاء، بجانب الاطلاع على معايير جائزة مجلس الشارقة الرياضي للتميز هذا الموسم، كما تناول اللقاء مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية.

وأكد سالم النقبي حرص إدارة النادي على تحديث وتطوير البنية التحتية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة في ظل الظروف الراهنة، وفقاً للخطة الاستراتيجية التي يعمل عليها النادي بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، منوهاً بانتهاء العمل في المرحلتين الأولى والثانية من تجهيز الملعب الرئيسي وأعمال الصيانة بالنادي، وفي انتظار إكمال بقية المرافق الإدارية ومواقف السيارات ورصف الطرق الداخلية إلى جانب تصريف مياه الأمطار وربطها بالشبكة القومية، كما تم تدشين الوحدة العلاجية بالنادي والتي تعد من أفضل وأشمل العيادات الموجودة في الأندية الرياضية بالمنطقة، فضلاً عن تميزها بحداثة الأجهزة ونوعها، بالإضافة إلى توفير كل ما يلزم من مكملات واحتياجات ضرورية، يمكنها تقديم الإجراءات العلاجية لكافة المصابين في علاج الحالات الحادة والمزمنة بجودة وكفاءة عالية.