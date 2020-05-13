«مكافحة المنشطات» تواصل عملها انتظاراً لاستئناف النشاط الرياضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات عن جاهزية كوادرها للعودة للعمل في حال صدور قرار من الجهات الصحية في الدولة بعودة النشاط الرياضي اعتماداً على سلسلة التدابير الجديدة الصادرة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) في شهر مارس الماضي بشأن فحص المنشطات لحماية الرياضيين والعاملين في مجال أخذ العينات وضمان سلامتهم من وباء كورونا.

وقال فيصل حاجي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، إن اللجنة وضعت خطط عمل مقترحة في حال تقرر استئناف النشاط الرياضي في الدولة، وإن الفحوص ستُجرى بصورتها الاعتيادية لكن مع وضع المزيد من التدابير الاحترازية مع الالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات الصحية في الدولة من أجل حماية جميع أفراد المجتمع.

وشدد فيصل حاجي على أن أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات ظلوا منذ تعليق النشاط الرياضي في اجتماعات شبه يومية من أجل تحليل الموقف الحالي والتواصل مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) للحصول على آخر التوجيهات وسياسات العمل خلال فترة الوباء الحالي الذي تسبب في تعليق النشاط الرياضي حول العالم.

وأكد نائب رئيس اللجنة أنه في حال استئناف النشاط الرياضي فإن العمل سيعود بكامل طاقته، وقال: «اللجنة جاهزة لاستئناف العمل وفق التدابير الاحترازية الجديدة، نحن على تواصل مع الوكالة الدولية، بالتأكيد في حال استئناف النشاط فإن العمل سيكون بالطاقة القصوى، عموماً لدينا أساليب لإبقاء الرياضيين تحت الرقابة في الفترة الحالية حتى انتظار انتهاء الأزمة».

وأكد حاجي أن اللجنة الوطنية لفحص المنشطات ملتزمة بكل توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) حول استخدام جواز السفر البيولوجي لمتابعة مدى التزام الرياضيين وعدم استخدامهم لأي من المواد المحظورة خلال فترة توقف النشاط الرياضي.