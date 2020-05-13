راموس وبيكيه يحملان عبء استئناف الليجا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة :ضمياء فالح

يقع على قائد ريال مدريد سيرجيو راموس ومدافع برشلونة جيرارد بيكيه، حالياً عبء إقناع إسبانيا بأن استئناف الموسم هو الخيار الأفضل، وشدد راموس على أهمية العودة للعب قريباً وقال: «يجب العودة لليجا ليس فقط من أجل الجانب الاقتصادي بل أيضاً من أجل تشتيت الأفكار عن أزمة كورونا، ألمانيا سترسم لنا الطريق ونحن نتبعها».

وقال بيكيه من جانبه: «إذا التزمنا جميعنا بالتعليمات سيكون الأمر على ما يرام، هناك الكثير على المحك والليجا تريد استكمال الموسم». وأيد النجمان ما ذهب إليه رئيس رابطة الليجا خافيير تيباس الذي صرح مؤخراً: «المخاطر ستكون صفراً في المباراة إذا اتبع الجميع القواعد الصحية».

ويستهدف تيباس تاريخ 12 يونيو/حزيران المقبل لاستئناف الموسم بمباراة إشبيلية ضد ريال بيتيس، وحجر اللاعبين والكادر وجميع الأفراد الذين يحضرون المباريات بعيداً عن أسرهم طوال الـ6 أسابيع المتبقية من الموسم أثار جدلاً أيضاً لكن جوردي كرويف كتب في عموده: «ما كنت لأبتعد عن عائلتي فترة طويلة فأنا ألعب من أجل العائلة والمشجعين لكن مع مرور الوقت اكتشفت أنني ألعب من أجل الناس الذين يعتاشون على العمل في المجال الكروي» وذكر جوردي ابن الأسطورة الهولندي مثالاً على ذلك كاثرين فيبس موظفة الاستقبال في مانشستر يونايتد التي خدمت النادي 52 عاماً.