تورط لاعب ريال مدريد السابق مع عصابة لتهريب المخدرات

اعتقلت السلطات الأسبانية الكولومبي إديوين كونجو، مهاجم فريق ريال مدريد السابق،في عملية ضد شبكة لتهريب المخدارات وعلى رأسها الكوكايين، حيث ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كونجو الذى لعب بقميص العديد من الأندية الأخرى ومنها ليفانتى وبلد الوليد وسبورتنج خيخون تم القبض عليه مع مجموعة أخرى في إسبانيا تضم 10 أشخاص.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن كونجو الذى يعد أحد المحللين لبرنامج " التشيرينجيتو" الإسباني الشهير، خضع للتحقيقات بعد القبض عليه باعتباره أحد أعضاء العصابة التي تورطت في تجارة وتهريب المخدرات داخل إسبانيا.

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وانضم الكولومبى إدوين كونجو لصفوف نادى ريال مدريد الإسبانى، في عام 1999 قادما من أونس كالداس الكولومبي لكنه لم يجد مكانا أساسيا داخل الميرنجى وخرج في نفس العام للإعارة لصفوف بلد الوليد ثم فيتوريا جيماريش البرتغالى ومنه إلى تولوز الفرنسي، كما ظهر مع الفريق الملكى مؤخرا في مباراة الأساطير التي تذهب أموالها لصالح المؤسسات الخيرية.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية عن التدابير الصارمة المتبعة داخل نادى ريال مدريد بعد عودة الفريق إلى التدريبات بالمدينة الرياضية "الفالديبيباس" لليوم الثانى على التوالى، ووفقاً لما نشرته صحيفة "ABC" الإسبانية فإن لاعبى ريال مدريد سيخضعون لتدابير وقائية صارمة على مدار أسبوع كامل، بدأت من أمس الاثنين، فى إطار التماشى مع الإجراءات المفروضة من رابطة الليجا حفاظاً على سلامة وصحة اللاعبين فى ظل تفشى فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن أمس الاثنين كان موعد عودة ريال مدريد إلى التدريبات بعد غياب دام أكثر من شهرين، كان يوم لا ينسى بالنسبة للاعبين والجهاز الفني، حيث تم الاحتفال بعيد ميلاد تيبو كورتوا بدون عناق من بقية الزملاء في الملعب، حيث تلقى التهاني من مسافة خمسة أمتار، المسافة بين كل لاعب وآخر 10 أمتار.