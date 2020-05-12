الامارات | بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يظهر بشكل غريب للتحذير من زيادة الوزن مع ممثل أميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يظهر بشكل غريب للتحذير من زيادة الوزن مع ممثل أميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أحدث فيديوهاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حرص من خلاله على تحذير الجمهور من زيادة الوزن، ويظهر الفروق بين الجسد الرياضى وأصحاب الوزن الزائد، من خلال مقارنة وعدد من التدريبات المائية مع الممثل الأميركي كريستيان بوثاس، الذي يعاني زيادة الوزن.

وكان النجم البرتغالي قد وصل إلى إيطاليا استعداداً للالتحاق بتدريبات فريقه، وهو موجود حالياً في فترة الحجر المنزلي 14 يوماً، بعد أن قضى ما يقارب الشهرين في البرتغال برفقة والدته وعائلته.

Advertisements

وقالت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية إن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو ظهر خلال الفيديو بشكل كوميدي، وهو يقوم بحركة إحمائية تحت إشراف الممثل الأميركي كريستيان بوثاس، الذي يعاني مشكلة الوزن الزائد. وعلق النجم البرتغالي على الفيديو مازحاً: «تعلم أسرار نجاحي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news