الامارات | خالد بطي: لا أساعد في أعمال المطبخ لأنني قد أحرق المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بطي: لا أساعد في أعمال المطبخ لأنني قد أحرق المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق الظفرة، خالد بطي، إنه لا يساعد أسرته في أعمال المطبخ، خلال شهر رمضان الكريم، لعدم معرفته بإعداد الأطباق، وإن دخوله للمطبخ ربما يتسبب في حريق المنزل بأكمله عن طريق الخطأ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يقضي ساعات النهار في تلاوة القرآن، كما يحرص على أداء التدريبات بصورة يومية، للمحافظة على لياقته البدنية.

«الإمارات اليوم» أجرت مع خالد بطي الحوار التالي:

■ما العادات التي تغيرها في رمضان.. والعادات التي تكتسبها؟

شهر رمضان يأتي هذه المرة والنشاط الرياضي متوقف بسبب «كورونا» عكس الموسم السابق، الجميع ملتزم بالتوجيهات الصادرة من الجهات العليا بالبقاء في المنزل لكسر سلسلة انتشار الوباء، هذا العام كما ذكرت فرصة للجميع للاقتراب أكثر من العائلة، وقراءة القرآن.

■ما البرامج التلفزيونية التي تتابعها.. ومن هم نجومك المفضلون؟

في السابق لم أكن مهتماً بمتابعة المسلسلات، لكن منذ بداية الحجر المنزلي أصبحت أشاهد بعض الأعمال الدرامية، وفي شهر رمضان الحالي أشاهد المسلسل المصري «البرنس»، الذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل محمد رمضان.

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■كم كان عمرك حينما صمت أول مرة.. وما وجبتك المفضلة؟

بدأت محاولات الصوم وعمري 10 سنوات، أتذكر أنني صمت من الصباح حتى الظهر فقط، ووجبتي المفضلة الأكلات الشعبية، ومن بينها اللقيمات والهريس، ولكن مع ذلك أحاول قدر الإمكان الابتعاد عنها حتى لا يزيد وزني.

■ما أبرز حدث رياضي مرتبط بذهنك تزامن مع شهر رمضان؟

بكل تأكيد تتويج فريقي المفضل ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب ليفربول الإنجليزي.

■كيف تقضى ساعات النهار خلال هذا الشهر؟

بالتأكيد أحرص على أداء التدريبات بصورة يومية قبل الإفطار بفترة قليلة، حتى أحافظ على لياقتي البدنية من خلال تمارين «الكارديو»، وبالنسبة لبقية الوقت أحرص على تلاوة القرآن مع بقية أفراد العائلة، ولا أساعد في أعمال المطبخ، لأنني يمكن أن أتسبب في حريق المنزل، لأني لا أجيد أعمال المطبخ.

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