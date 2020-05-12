شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حكيمى: أنا مستمر مع دورتموند لنهاية الموسم المعلق.. ولا أعلم متى أعود للنادى «الملكى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المغربى الدولى أشرف حكيمى مدافع بوروسيا دورتموند الألمانى إنه لا يعرف على الإطلاق ما إذا كان سيعود لنادى ريال مدريد الإسبانى بعد انتهاء إعارته لدورتموند فى يوليو المقبل. وأكد حكيمى، فى تصريحاته لـ«كادينا سير» الإسبانية أنه لم يتحدث حتى الآن مع دورتموند أو الريال.

ولدى سؤاله عما إذا كان يتخيل العودة للريال فى مطلع يوليو المقبل حال استكمال الموسم وتمديده لما بعد هذا التاريخ بسبب توقفه حاليا نتيجة أزمة وباء كورونا، قال حكيمى: إذا استكمل الموسم، أعتقد أنه سيسمح لى بالاستمرار مع دورتموند لحين إنهاء الموسم فى الدورى المحلى والبطولات الأخرى.

أكد حكيمى أنه لا يعلم متى سينتهى عقده مع الريال. وأشار: «وكيلى سيعتنى بهذا الأمر، لا أفكر فى هذا على الإطلاق. ولا أعلم فى أى عام سينتهى عقدى مع الريال».

لعب أول مباراة له مع ريال مدريد يوم 29 يوليو 2016 فى مباراة ودية ضد باريس سان جيرمان أثناء معسكر الفريقين فى الولايات المتحدة. ودفع مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان بالمغربى أشرف حكيمى أساسيا فى اللقاء الذى استقبل فيه ريال مدريد نادى إسبانيول فى 1 أكتوبر 2017 ليكون أول ظهور رسمى لأشرف بقميص ريال مدريد.

وفى 9 ديسمبر 2017 أصبح أشرف أول لاعب عربى وإفريقى يسجل بقميص ريال مدريد فى مباراة فوز الريال 5–0 على إشبيلية. خلال دورى أبطال أوروبا 2017–18، شارك فى مباراتين، وفاز ريال مدريد وقتها بلقب دورى أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالى والثالثة عشرة فى تاريخ النادى.

فى 11 يوليو 2018، وقع بوروسيا دورتموند مع حكيمى بنظام الإعارة لمدة عامين. سجل هدفه الأول للنادى وأول هدف له فى الدورى الألمانى فى مباراة الفوز 7–0 على نورنبرغ فى 27 سبتمبر 2018. ساهم حكيمى فى صناعة 3 أهداف فى مباراة واحدة لأول مرة فى مسيرته بأداء رائع ضد أتلتيكو مدريد فى أول ظهور له فى دورى أبطال أوروبا مع دورتموند.

Advertisements