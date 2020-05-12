شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يتحدى كورونا ويشعل الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشعل محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، الميركاتو الصيفى المقبل قبل أن ينطلق ويحدد له موعد بسبب انتشار فيروس كورونا فى العديد من بلدان العالم ومنها الممكلة المتحدة.

ووفقا لتقارير تركية، فإن النجم المصرى أشعل الحرب بين جالاطا سراى وبشكتاش لخطفه خلال الصيف المقبل من فريقه الإنجليزى الذى يرفض التفريط فيه حتى تحديد هوية الدورى الإنجليزى ومعرفة هل سيتم إلغاؤه أو استئنافه مرة أخرى.

وذكرت عدة صحف إنجليزية الأسبوع الماضى أن محمود حسن تريزيجيه يفضل البقاء فى الدورى الإنجليزى وعدم الخروج منه إلا من الباب الكبير بعد انتقاله للأندية الكبرى أمثال ليفربول وتشيلسى ومانشستر يونايتد وألمان سيتى.

بدأ تريزيجيه مسيرته مع الأهلى، وشارك مع الفريق الأول فى سن 18 وساعد الفريق على الفوز بدورى أبطال إفريقيا فى 2012 و2013.

فى عام 2015، انضم إلى الفريق البلجيكى أندرلخت على سبيل الإعارة وتم جعل هذه الخطوة دائمة فى وقت لاحق إلا أنه كافح لإثبات نفسه فى الفريق الأول وقضى الموسمين التاليين معارا، فى المرة الأولى مع الفريق البلجيكى الآخر موسكرون، وفى المرة الثانية مع الفريق التركى قاسم باشا.

مع قاسم باشا أصبح أفضل هداف مصرى فى الدورى التركى الدرجة الأولى فى موسم واحد، مما دفع النادى لجعل صفقة الانتقال دائمة فى عام 2018. بعد أن مثل مصر فى فريقى تحت 20 وتحت 23، شارك تريزيجيه أساسيا لأول مرة مع منتخب مصر فى عام 2014 فى سن 19 فى ودية ضد كينيا. أدرج اسمه فى تشكيلة مصر لكأس العالم 2018، ولعب فى جميع مباريات المجموعة الثلاث. حتى الآن، شارك فى 38 مباراة مع بلاده وسجل 6 أهداف.

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