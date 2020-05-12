شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تخفيض عقود اللاعبين فى الدورى الإنجليزى تتجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجددت أزمة تخفيض عقود لاعبو الدورى الإنجليزى مرة أخرى بعد توقف «البريميرليج» اضطراريًا بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد داخل المملكة المتحدة وعدد من الأندية الإنجليزية.

وأشارت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية إلى تفاقم الأزمة بين المسؤولين داخل الدورى الإنجليزى واللاعبين الرافضين حتى الآن لتخفيض عقودهم لتوزيعها على محورين هما، المرضى وموظفو الأندية.

قال التقرير البريطانى، إن اللاعبين غير متعاونين لأنهم من الشباب الذين يحصلون على أجر جيد ويتم تصويرهم على أنهم ليس لديهم ضمير اجتماعى على الإطلاق وهذا غير عادل بشكل صارخ.

اضاف: لا يزال الدورى الإنجليزى الممتاز فى مناقشات مع اللاعبين ومن المتوقع صدور اقتراحا بتخفيضات وتأجيلات عقود اللاعبين والمدربين الأعلى أجرا بنسبة 30 فى المائة خلال فترة جائحة الفيروس التاجى التى ضربت العالم أجمع وتسببت فى تعليق العديد من الأنشطة الكروية فى العالم.

وأكد التقرير الإنجليزى، أن الدورى الممتاز قدم السيناريوهات وأسوأ حالة هى أن المسابقة لم تتمكن من إعادة التشغيل مرة أخرى مما يعنى رد 762 مليون جنيه إسترلينى إلى المذيعين، وهذا الأمر سيحدث عن طريق تخفيض الأجور بنسبة 30 فى المائة.

وأعلن نادى ساوثهامبتون المحتل للمركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة عن قبوله تخفيض عقود لاعبيه لمدة 3 أشهر لمساعدة المرضى المصابين بفيروس كورونا والموظفين أصحاب الأجور المنخفضة فى مسابقة الدورى الإنجليزى.

وكانت حدة الغضب بين مشجعى الدورى الإنجليزى ارتفعت الفترة المقبلة خلال تعليق المسابقة لتفشى فيروس كورونا فى البلاد وحصد أكثر من 2300 ضحية وإصابة الكثير، وذلك لعدم إعلان لاعبى وأندية «بريميرليج» خفض رواتبهم كمساعدة منهم لموظفى الأندية الأقل دخلا منهم سواء شهريا أو سنويا.

ونشرت صحيفة «ديلى ميل البريطانية»، الكثير من تعليقات الجماهير الإنجليزية على موقعها الإلكترونى أمس، والذين أجمعوا على ضرورة تخفيض عقود اللاعبين وعدم المساس بالموظفين الأقل دخلا لأنهم لا يعدون من الأثرياء.

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وكانت عدة تقارير أشارت مؤخرا إلى أن الأزمة الجماهيرية اشتعلت بعدما أعلن نادى توتنهام الإنجليزى تخفيض رواتب العديد من العاملين غير اللاعبين بنسبة قد تصل إلى 20% بسبب تفشى فيروس كورونا، اعتمادا على انضمام هؤلاء الموظفين لخطة الحكومة الإنجليزية التى تساعد على تخطى هذه الأزمة المالية الطاحنة التى ضربت المملكة المتحدة.

وكانت حالة من القلق سادت داخل أندية الدورى الإنجليزى خلال هذه الفترة بشأن التخبط الذى يحيط بمستقبل عودة مسابقة «البريميرليج» المعلق بسبب تفشى كورونا المستجد، بعدما عادت الأمور لنقطة الصفر لظهور 3 حالات جديدة مصابة بفيروس «كوفيد 19» من فريق برايتون آند هوف ألبيون مطلع الأسبوع ليثير المزيد من المخاوف بشأن استئناف المسابقة.