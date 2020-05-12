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تحديد بطل الدوري الكاميروني وإلغاء الهبوط

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رويترز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يوم الثلاثاء إلغاء ما تبقى من مباريات هذا الموسم في الدوري وتتويج بي.دابليو.دي باميندا بطلا للمسابقة.

والكاميرون ثامن دولة افريقية تلغي خطط استئناف الموسم بسبب جائحة فيروس .

وكان باميندا يتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة عن كوتون سبور قبل تعليق المنافسات في منتصف مارس .

وكانت تتبقى ست جولات على نهاية الموسم.

وهذا أول لقب يحققه النادي المنتمي لشمال غرب البلاد والذي تأهل الآن لدوري أبطال افريقيا الموسم المقبل.

وأضاف الاتحاد أنه ألغى الهبوط في دوري الأضواء لكن أول فريقين في ترتيب الدرجة الثانية سيصعدان إلى الأضواء ليزيد عدد فرق البطولة إلى 20 الموسم المقبل.

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وتم إلغاء ما تبقى من مباريات هذا الموسم في أنجولا وبوركينا فاسو والكونجو والكونجو الديمقراطية وكينيا وموريشيوس والنيجر بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية.

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