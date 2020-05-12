شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري السعودي تناقش آلية استنئاف البطولة وتحدد موعدًا مبدئياً للعودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد رابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال اليومين المقبلين، اجتماعا عاجلاً لأعضائها بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وذلك لبحث الآلية المناسبة حيال مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأفضل الحلول المتاحة والمتوافقة مع الظروف الحالية، التي من أهمها تحديد الـ20 من أغسطس المقبل موعداً أولياً لعودة الدوري، إلى جانب وضع السيناريوهات المقترحة في حال عدم مناسبة ذلك، على أن يكون بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا.

وبحسب وكالة الانباء السعودية، سيطرح خلال الاجتماع الحلول المناسبة في حال عدم التمكن من استئناف الدوري في هذا التوقيت.

وسيناقش أعضاء مجلس الرابطة والاتحاد إمكانية عودة الدوري بقيادة طواقم تحكيم محلية مع الاستغناء عن استخدام تقنية الفيديو المساعد ( الفار).