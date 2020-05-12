شكرا لقرائتكم صادق يوضح موقف "كهربا" النهائي مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي إسلام صادق، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، طلب من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني تحديد مصيره خلال الفترة المقبلة.
وقال صادق خلال تصريحات تلفزيونية: "كهربا منذ قدومه إلى النادي الأهلي وهو لا يشارك بشكل أساسي، وترددت أنباء حول عدم اقتناع المدير الفني السويسري بإمكانياته واللاعب يرغب فى حسم مصيره النهائي مع الأهلي".
وأشار إلى امتلاك كهربا العديد من العروض السعودية خلال الفترة الماضية، مشددا على أن رأى فايلر النهائي فى استمرار اللاعب من عدمه سيحسم الأمر.
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