شكرا لقرائتكم صالح جمعة يشارك كهربا واصدقائه الافطار البدوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر صالح جمعة صانع العاب فريق الاهلى صورة له عبر الاستورى الخاص بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام برفقة زميلة بالفريق محمود كهربا خلال تجمعهم على الفطار وأحضار الطعام البدوى ، وجاءت عزومة صالح جمعة و كهربا بتواجد في حضور بعض الاصدقاء خلال تواجدهم باحد المنتجعات بمدينة الساحل الشمالى ويتوقف النشاط الرياضى حاليا بسبب أزمة أنتشار فيروس كورونا المستجد و عدم وجود تدريبات جماعية و أستغل ثنائى القلعة الحمراء هذة الفترة وخاض تدريبات فردية على شواطى الساحل الشمالى ويبدو أن صالح جمعة بات يواجه المجهول فى الفترة المقبلة، فى ظل رفضه بالثلاثة من الأندية الكبار فى الإيجيبشيان ليج، سواء ناديه الحالى الأهلى أو الزمالك أو الإسماعيلى لعدم التزام اللاعب فى الفترة الأخيرة.



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من ناحية أخرى ، فضّل معظم قراء "اليوم السابع" من الذين شاركوا فى الاستفتاء، منح صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فرصة أخيرة داخل القلعة الحمراء، من أجل إثبات جدارته بالاستمرار مع الشياطين الحمر، وعدم الخروج من "جنتهم".

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وجاءت نتيجة الاستفتاء الذى طرحه "اليوم السابع" بموافقة 78% على منح صالح جمعة الفرصة الأخيرة داخل القلعة الحمراء، فيما رفض 22% من المشاركين منح اللاعب تلك الفرصة.

وكان السويسرى رينه فايلر المدير الفنى قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً خلال يناير الماضي فشلت ليستمر اللاعب في صفوف الفريق حتى الأن.