مصدر: الأهلي يرفع عرض "السولية" لـ8 ملايين جنيه سنوياً

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جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي إسلام صادق، رغبة مسؤولي النادي الأهلي فى تعديل عقد عمرو السولية، لاعب الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة. وقال صادق خلال تصريحات تلفزيونية: "مسؤولي القلعة الحمراء قرروا تعديل عقد السولية إلى 8 مليون جنيه سنويا بعد ظهور اللاعب بشكل مميز خلال الفترة الماضية".

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