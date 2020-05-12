شكرا لقرائتكم الأهلي يستعيد ذكريات نهائي كأس مصر 2007 أمام الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وعلى صعيد أخر ينتظر ثلاثي الأهلي المصاب حمدي فتحي وسعد سمير ومحمد محمود فتح المجال الجوي، لكي يتثنى لهم السفر إلى ألمانيا والحصول على الضوء الأخضر قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق، ويشهد شهر يونيو القادم انتهاء مدة علاج حمدي فتحي وسعد سمير ومن بعدهم محمد محمود، في الوقت الذي يحتاج الثلاثي للاستشارة الطبية في مستشفى شون كلينيك للحصول على البرنامج البدني الذين سيقومون بتنفيذه قبل الانخراط بشكل طبيعي مع زملائهم في التدريبات والمباريات، ويقترب الأهلي من استعادة جميع لاعبيه المصابين بعد تأكيد الجهاز الطبى أن هناك 3 لاعبين من أصل 4 أصبحوا على مقربة من الشفاء الكامل والجاهزية للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر على مدار شهر مايو الجارى ويونيو المقبل باستثناء لاعب وحيد وهو كريم نيدفيد لاستمرار معاناته من إصابة فى الركبة ستحتاج لعلاج يمتد لمدة شهرين من الآن على الأقل، وتلقى رينيه فايلر تقرير طبي من خالد محمود طبيب الفريق شهد شرح لحالة كل لاعب مصاب على حدا.

ويتواصل حمدى فتحى مع خالد محمود، طبيب الفريق، الذى يتابع معه كل كبيرة وصغيرة بالبرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يؤديه فى الوقت الحالى، فى الوقت الذى أكد اللاعب أنه يشعر بتحسن فى حالته، مطمئنا جماهير النادى على سير برنامجه بشكل جيد ما يقربه من العودة قريبا للتدريبات، ولا يختلف حال محمد محمود بعد انتهاء فترة علاجه والذى أجرى جراحة الرباط الصليبى للمرة الثانية، وسيكون اللاعب مضطراً للسفر لألمانيا بمجرد فتح المجال الجوى للاطمئنان على الجراحة التى أجراها قبل العودة من جديد لتدريبات الأهلي، كما يصبح سعد سمير مدافع الفريق جاهزاً للمشاركة فى تدريبات ناديه أوآخر شهر يونيو، بعد انتهاء برنامجه العلاجى الذى يؤديه بعد إجرائه جراحة على مستوى وتر أكيلس فى ألمانيا، ويحرص سعد سمير على أداء بعض التدريبات القوية للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف الدورى

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